يشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية صندوق "تحيا مصر"، والتي تقام تحت رعايته.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المنتظر أن يكرم الرئيس، نماذج من المتبرعين لصندوق "تحيا مصر"، كدعوة للاستمرار في الجهد والعطاء.
وأكد متحدث الرئاسة أن السيسي سيطلق مبادرة "نور حياه" لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار، التي سينفذها صندوق تحيا مصر في جميع محافظات الجمهورية.
تستهدف المبادرة لكشف على 10 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية، وتوفير مليون نظارة طبية، وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون.
كما تستهدف المبادرة تقديم الخدمات البصرية لنحو 2 مليون مواطن، وإجراء ما يزيد عن 200 ألف تدخل جراحي مع العلاج والمتابعة وذلك للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجًا.
كانت هذه تفاصيل خبر انفوجراف.. تعرف على الفئة المستهدفة من مبادرو "نور حياة" لعلاج البصر فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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