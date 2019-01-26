عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت 26 يناير 2019م

- منتخب الشباب يتعادل مع منتخب ربك سلبياً - الهلال كادوقلي يستضيف الرابطة كوستي عصر اليوم باستاد كادوقلي

ـ معتمد محلية الاضية يتفقد سير العمل بالمستشفى ويشدد على تعميم الطاقة الشمسية على جميع العنابر والمكاتب ـ مدير مطبعة وزارة التربية والتوجيه بالولاية يؤكد على استمرارية الطابعة بصورة جيدة ويقول إن الامتحانات في موعدها ـ الشركة المنفذة لكهرباء ابوزبد تواصل عملها وفرحة كبيرة تعم المواطنين

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان - محلية بارا تؤكد جاهزيتها لزيارة رئيس الجمهورية الايام القادمة - معتمد محلية شيكان يطلع علي خطط استقرار الامداد المائي بالمحلية - منسق الدفاع الشعبي بالولاية ومدير منظمة الشهيد يستقبلان الوفد المشاركة في عيد الشهيد بولاية جنوب كردفان

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية والي الولاية بالانابة يشهد ختام فعاليات ملتقي مديري المؤسسة الشبابية للانتاج الإعلامي الأول بالولاية - وزير التربيه والتوجيه يشيد بدور قيادات التعليم والمجالس التربوية والادارات الاهلية بلمحلية الكومة في دفع العملية التعليمية - وزيرة المالية والقوى العاملة تبحث مع نائبة الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالسودان السبل المتعلقة بالحلول المستدامة للنازحين في دارفور - معتمد محلية الفاشر يبحث مع اتحاد البصات السياحية المحاور المتعلقة بتبسط الإجراءات وتوفير الخدمة الضرورية للمسافرين والتقليل من الحوادث المتكررة بطريق الإنقاذ الغربى - محلية الفاشر ترتب لإنفاذ عدد من المشروعات الخدمية بتكلفة تبلغ أكثر من21 مليون بجانب فتح مراكز للبيع المخفض - ادارة الصحة الانجابية بالتعاون مع منظمة (81) الخيرية والسفارة الفرنسية تنظمان ورشة تدريبية للقابلات

- الشرطة : مجموعة متفلتة مارست نهب الممتلكات وتهشيم السيارات أثناء تجمهرات غير مشروعة

- جهاز المغتربين : تطبيق الحزمة الاولى من حوافز المغتربين الأسبوع المقبل

- أجرى خلالها مباحثات لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.. رئيس الأركان الأردني يختتم زيارته للبلاد

صحيفة أخبار اليوم:

- الشرطة : هدوء نسبي وتفريق تظاهرات صاحبتها تفلتات وأعمال عنف .

- الصادق المهدي يكشف عن توقيع حزب الأمة مع تجمع المهنيين وآخرين ميثاق الحرية والتغيير .

- زيارة مرتقبة للبشير الى دولة الكويت .

- قراءة تحليلية ل(أخبار اليوم) لإفادات القيادي الإسلامي المحبوب عبد السلام حول تطورات الأوضاع .

- إفادات جديدة للامين العام للمغتربين حول الحوافز والاعفاءات الجمركية للسيارات .

صحيفة الوطن:

- المهدي يطالب برحيل النظام وينادي بحكومة انتقالية

- قيادي بالشعبي يدعو لسحب تعديلات ترشيح البشير في 2020

- القبض على "29" من أبناء القيادات الححكومية في الاحتجاجات

- البشير يوجه بمزيد من التعاون العسكري مع الأردن

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- رئيس الجمهورية يلتقى رئيس هيئة الاركان الاردنى

- الشرطة: هدوء نسبي بالبلاد عدا تجمعات محدودة

- رئيس الأركان الأردني يختتم زيارته للبلاد

- جهاز المغتربين: الدولة لديها إرادة قوية لمعالجة قضايا المغتربين

- إنتاجية عالية فى الزراعة والحيوان بنهر النيل

- امين الصداقة الشعبية يلتقى وفد المجموعة الوطنية

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- زيارة مرتقبة للرئيس البشير إلى الكويت

- قطاع الشمال ينهب ممتلكات مواطنين بالكرمك

- بدء طرح فئة الـ (100) جنيه الجديدة نهاية يناير

- إعادة تشغيل (3) مصانع بولاية البحر الأحمر