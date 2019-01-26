عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت 26 يناير 2019م

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية والي الولاية بالانابة يشهد ختام فعاليات ملتقي مديري المؤسسة الشبابية للانتاج الإعلامي الأول بالولاية
- وزير التربيه والتوجيه يشيد بدور قيادات التعليم والمجالس التربوية والادارات الاهلية بلمحلية الكومة في دفع العملية التعليمية
- وزيرة المالية والقوى العاملة تبحث مع نائبة الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالسودان السبل المتعلقة بالحلول المستدامة للنازحين في دارفور
- معتمد محلية الفاشر يبحث مع اتحاد البصات السياحية المحاور المتعلقة بتبسط الإجراءات وتوفير الخدمة الضرورية للمسافرين والتقليل من الحوادث المتكررة بطريق الإنقاذ الغربى
- محلية الفاشر ترتب لإنفاذ عدد من المشروعات الخدمية بتكلفة تبلغ أكثر من21 مليون بجانب فتح مراكز للبيع المخفض
- ادارة الصحة الانجابية بالتعاون مع منظمة (81) الخيرية والسفارة الفرنسية تنظمان ورشة تدريبية للقابلات
شبكة الشروق نت
- زيارة مرتقبة للرئيس البشير إلى الكويت
- المجلس القومي للأدوية يجيز "4527" مستحضراً طبياً
- نهر النيل والصناعة توقعان اتفاقاً لتنشيط التجارة الحدودية
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- محلية بارا تؤكد جاهزيتها لزيارة رئيس الجمهورية الايام القادمة
- معتمد محلية شيكان يطلع علي خطط استقرار الامداد المائي بالمحلية
- منسق الدفاع الشعبي بالولاية ومدير منظمة الشهيد يستقبلان الوفد المشاركة في عيد الشهيد بولاية جنوب كردفان
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
ـ معتمد محلية الاضية يتفقد سير العمل بالمستشفى ويشدد على تعميم الطاقة الشمسية على جميع العنابر والمكاتب
ـ مدير مطبعة وزارة التربية والتوجيه بالولاية يؤكد على استمرارية الطابعة بصورة جيدة ويقول إن الامتحانات في موعدها
ـ الشركة المنفذة لكهرباء ابوزبد تواصل عملها وفرحة كبيرة تعم المواطنين
أخبار قناة الملاعب
- منتخب الشباب يتعادل مع منتخب ربك سلبياً
- الهلال كادوقلي يستضيف الرابطة كوستي عصر اليوم باستاد كادوقلي
- الشرطة : مجموعة متفلتة مارست نهب الممتلكات وتهشيم السيارات أثناء تجمهرات غير مشروعة
- جهاز المغتربين : تطبيق الحزمة الاولى من حوافز المغتربين الأسبوع المقبل
- أجرى خلالها مباحثات لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.. رئيس الأركان الأردني يختتم زيارته للبلاد
صحيفة أخبار اليوم:
- الشرطة : هدوء نسبي وتفريق تظاهرات صاحبتها تفلتات وأعمال عنف .
- الصادق المهدي يكشف عن توقيع حزب الأمة مع تجمع المهنيين وآخرين ميثاق الحرية والتغيير .
- زيارة مرتقبة للبشير الى دولة الكويت .
- قراءة تحليلية ل(أخبار اليوم) لإفادات القيادي الإسلامي المحبوب عبد السلام حول تطورات الأوضاع .
- إفادات جديدة للامين العام للمغتربين حول الحوافز والاعفاءات الجمركية للسيارات .
صحيفة الوطن:
- المهدي يطالب برحيل النظام وينادي بحكومة انتقالية
- قيادي بالشعبي يدعو لسحب تعديلات ترشيح البشير في 2020
- القبض على "29" من أبناء القيادات الححكومية في الاحتجاجات
- البشير يوجه بمزيد من التعاون العسكري مع الأردن
وكالة السودان للأنباء "سونا"
- رئيس الجمهورية يلتقى رئيس هيئة الاركان الاردنى
- الشرطة: هدوء نسبي بالبلاد عدا تجمعات محدودة
- رئيس الأركان الأردني يختتم زيارته للبلاد
- جهاز المغتربين: الدولة لديها إرادة قوية لمعالجة قضايا المغتربين
- إنتاجية عالية فى الزراعة والحيوان بنهر النيل
- امين الصداقة الشعبية يلتقى وفد المجموعة الوطنية
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- زيارة مرتقبة للرئيس البشير إلى الكويت
- قطاع الشمال ينهب ممتلكات مواطنين بالكرمك
- بدء طرح فئة الـ (100) جنيه الجديدة نهاية يناير
- إعادة تشغيل (3) مصانع بولاية البحر الأحمر
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت 26 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.