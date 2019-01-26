تعرف على أسعار الجنيه السوداني أمام العملات في السوق السوداء 26 يناير

تنشر "اخبار الخليج 365" أسعار الجنيه السوداني أمام العملات في السوق السوداء اليوم السبت الموافق 26 يناير 2019 العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود الدولار الأمريكي 60 الريال السعودي 16 اليورو 67.80 الدرهم الإماراتي 16.43 الريال القطري 16.46 الجنيه الاسترليني 78 الجنيه المصري 3.36 الدينار الكويتي 213 الريال العماني 142.50 الدينار البحريني 134 الدينار الليبي 33.05 الدولار الأسترالي 33.27



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