بالصور.. الطالبة منى الشاذلى تقدم الفنان محمد هنيدى بحفل بالجامعة الأمريكية

فتحت الإعلامية المصرية منى الشاذلى، صندوق ذكرياتها لتفتش عن لحظات جميلة من الزمن الماضى، فعثرت على صورة نادرة وقتما كانت طالبة، وظهر فى هذا الصورة النجم والفنان الكوميدى محمد هنيدى.

منى الشاذلى كانت فى هذا التوقيت، ما تزال طالبة فى الجامعة الأمريكية، وكان توقيت هذه الصورة فى إحدى الحفلات التى تنظمها الجامعة، واستضافت خلالها الفنان الصاعد بقوة الصاروخ فى عالم السينما حين ذاك محمد هنيدى.

وروت منى الشاذلى قصة الصورة التى جمعتها مع هنيدى على المسرح، حيث كانت هى مقدمة هذا الحفل، قائلةً: "متأكدة إن هنيدى مش فاكر الصورة دى، وواضح كمان إن هنيدى كان مكلف ف اللبس زيى بالظبط".

وأضافت: "يوم الصورة دى كان عندى امتحان أيام الجامعة وكنت أنا اللى هقدم الحفلة ومكنش فيه وقت ولميت شعرى ونزلت بسرعة، فاكرة كويس إن الفستان ده كنت شارياه من فلوس شغل الصيف لأن أنا كنت بشتغل فى إجازة الصيف ".

وتابعت: "فاكرة كويس جداً إن فى الحفلة دى محمد هنيدى موتنا من الضحك، اتكلم وضحكنا وغنالنا.. كانت ذكرى حلوة جداً.. تحية لهنيدى وتحية للصورة".