صراع سعودي قطري محموم في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرة هي الشائعات التي تكتنف محيطنا يوميا حتى أنه يصعب تحديد الصحيح من السقيم ، وقبل هذه الاحتجاجات واثتاءها ما زالت الكثير من الاخبار تتري علينا ولكن الناس وقفوا محتارين وهم يرون الرئيس البشير يعود من قطر دون أن يذهب إلى الامارات والكويت كما كان معلنا من قبل مما أثار التساؤلات بقوة عن سبب الرجوع الغير متوقع خاصة مع ورود أنباء تداولها الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفادها اعتذار أبوظبي عن استقبال البشير وتناقل الناس خبرا منسوبا إلى صحيفة الراية القطرية أن الإمارات ترى في البشير اخوانيا وان أنكر ذلك ، وبغض النظر عن صحة ذلك من عدمه فإن الرجوع المفاجئ للبشير من قطر دون إكمال رحلته الخليجية دفع الناس للتساؤل وحق لهم أن يتساءلوا.

الأخبار المتداولة أفادت أن الرئيس البشير تلقي كلاما واضحا من قطر أنه لا مساعدات ولا حل لمشاكل السودان الا باتخاذه موقفا واضحا صريحا من الصراع الخليجي واولى علامات هذا التحول المطلوب هي سحب الجيش من اليمن وان صح هذا الخبر فهو يهدف إلى جر المتاعب على السعودية وكشف ظهرها باعتبار ان الجنود السودانيين هم من يقفون حائلا بين اليمنيين واجتياح السعودية لذا فإن هذا الشرط القطري يهدف اساسا إلى الاضرار بالسعودية وليس بالضرورة أن يكون حرصا من قطر على وقف العدوان على الشعب اليمني ، ومما يقوي هذه الفرضية ويجعل الأمر داخلا في باب التنافس والصراع الخفي والمعلن بين الدوحة والرياض وصول وفد وزاري سعودي مبعوثا من الملك سلمان واجتماعه بالرئيس البشير وحديث سعودي عن وقوفهم مع السودان وتوجيهات الملك سلمان بضرورة مساندة الشعب السوداني حتى يخرج من أزماته الراهنة ، ومن ثم تصريح لوزير الخارجية السعودي من الرياض عن دعمهم الكامل السودان الذي جاء بعد التصريح السوداني مباشرة أن أمن السعودية من أمن السودان مما يفهم منه أنه إشارة إلى الجنود السودانيين في اليمن وأن وجودهم هناك لحماية السعودية وهذا الكلام لم يأت من فراغ إذ أنه جاء بعد رجوع الرئيس البشير مباشرة من قطر وما قيل عن أن شرط تلقيه المساعدة هو الانسحاب من اليمن مما يعني أن الخصمين اللدودين والجارين المتنافسين المعاديين لبعضهما اتخذا الخرطوم هذه المرة ميدانا لصراعهما فهل تستفيد الحكومة من وقوفها إلى جانب طرف وبالضرورة خسارة الآخر ام انها ستستمر في سياسة مسك العصا من منتصفها وتكون لاطالت بلح الشام ولا عنب اليمن.