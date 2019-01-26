شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الرياضية الخليج 365: صحيفة قوون: * الهلال يطوي ملف السلاطين ويعلن الطوارئ للجعليين * الأزرق يؤدي مرانه الرئيسي مساء اليوم ويتوجه صباح الغد إلى شندي * الكاردينال يعلن قراراته خلال ساعات والجنرال وأبو الجاز يدخلان الترشيحات * بعثة المريخ تطير مساء اليوم إلى الجزائر * الأسود تحاصر الذئاب بالجبال.. والشرطة في مطب ود هاشم سنار صحيفة الصدى: * المريخ يستعد بقوة للمولوديه.. والعقرب يتدرب بجدية * (الصدى) تنشر خطاب الفيفا للجيش النيجري بخصوص سومانا * إدارة المولوديه ترفض مطالب الجماهير بإقصاء المدرب عمروش وتمنحه فرصة أخيرة أمام الوفاق * إبعاد بكري وتيري ومنجد عن رحلة الجزائر * أبو شنب ووليد يشاركان في إدارة مباراة النجم والرجاء

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 26 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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