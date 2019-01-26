شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اليوم التالي “الوطني” ينفي أي اتجاه لحل الحكومة الإمام الصادق يعلن تأييده للاحتجاجات ودعمه لتجمع المهنيين عبد الحي يوسف: المتظاهرون لم يخرجوا لمنعهم من الشيشة أو شارع النيل وزير يوقع في دفتر حضور موظفيه”حضرنا ولم نجدكم” زيارة مرتقبة للرئيس البشير إلى الكويت المجهر السياسي زيارة مرتقبة للرئيس”البشير” إلى الكويت بدء طرح فئة الـ”100″ جنيه الجديدة نهاية يناير محمد الأمين خليفة: موقف المؤتمر الشعبي واضح منذ حياة الراحل”الترابي” الحوار وليس إسقاط النظام إنتاجية عالية في المنتجات الزراعية والحيوانية بنهر النيل وزير الصناعة بالولاية ومعتمد كرري يتفقدان الجمعية التعاونية بالمحلية السوداني “الوطني”: المهدي يريد ركوب موجة الاحتجاجات الشرطة ترد على دعوات لتنظيم تظاهرات جديدة توقيف ابنة سياسي جنوبي شهير في صفقة شراء طفل بمستشفى بالخرطوم المجلس القومي للأدوية يجيز”4527″ مستحضرًا طبيًا الانتباهة المهدي يساند الاحتجاجات ويطرح مبادرة جهاز الأمن: مراجعة الفيديوهات للتأكد من مطلقي النار على المتظاهرين حريق هائل يصيب طفلين ويقضي على”35″ منزلاً في جنوب دارفور والي البحر الأحمر لـ”الانتباهة”: أحداث الجيش والأمن تم تجاوزها عبد الحي يوسف: لم يخرج الشباب لمنعهم”الشيشة” والتجول في شارع النيل الصيحة القبض على متهم بجوزته”مسدس” حاول استخدامه في التظاهرات الكاروري يحذر من فوضى بالبلاد وفقدان الدولة بسبب تداعيات الاحتجاجات إنتاج”50″ ألف طن ثوم بنهر النيل والولاية تطالب بإيقاف استيراده المركزي يوقف إصدار وتجديد سجل المصدرين والمستوردين للأشخاص آخر لحظة الحكومة: تاني ماف محاباة لقريب أو بعيد” المهدي يدعم الاحتجاجات والشرطة تقبض مسلح عبد الحي يوسف: لا يجوز عمل المسؤولين وأقربائهم في التجارة سلفاكير: قيادات الجيش يتلاعبون بالأموال اتجاه حكومي لنزع المشاريع المملوكة للمستثمرين لـ”99″ عاماً الرأي العام البشير يزور الكويت قريبًا اللواء هاشم: حالتا وفاة وإصابات وسط المواطنين والشرطة المجلس القومي للأدوية يجيز”4527″ مستحضرًا طبيًا قطاع الشمال ينهب ممتلكات مواطنين بالكرمك إعادة تشغيل مصانع غزل وزيوت وإطارات بالبحر الأحمر

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 26 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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