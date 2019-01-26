سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني .. اسعار العملات في السودان اليوم السبت 26 يناير 2019م بتعاملات السوق السوداء

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان الدولار الامريكي 60 جنيه الريال السعودي 16.00 جنيهاً الدرهم الاماراتي 18.70جنيها اليورو 68.00 جنيه الجنيه الاسترليني 77 جنيه الجنية المصري 3.20 جنيه الريال القطري 16.40 جنيه

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متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم السبت 26\1\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير