الحكم بالسجن والفصل من العمل بحق شرطي بسبب الاحتجاجات

اصدرت محكمة عسكرية بمدينة كريمة شمال السودان ، حكمها بالسجن 6 اشهر والفصل من الخدمة بحق الشرطي احمد خضر الشيخ لمخالفته تعليمات قائده ورفضه اقتحام سكن الطالبات .

وكانت مدينة كريمة قد خرجت يوم 23 ديسمبر الماضي في تظاهرة كبيرة تطالب برحيل النظام خلفت اثنين من القتلى وصدرت اوامر للشرطة باقتحام سكن الطالبات التابع لكلية الآداب في كريمة لكن الشرطي احمد خضر خالف الاوامر مشدداً على ان الدين نفسه يمنع الدخول على النساء في مخادعهن وظل يردد بانهن اخوات ومن العيب اقتحام الداخلية عليهن وتم اعتقاله وتقديمه لمحكمة عسكرية كما رفضت المحكمة تقديمه لاستئناف للحكم الصادر بحقه.

الشرطي احمد خضر الشيخ من منطقة نوري بمحافظة مروي ويعمل شرطيا بقسم كريمة ويسكن في مدينة كريمة نفسها متزوج واب لأربعة اطفال وتعمل زوجته معلمة بمرحلة الاساس في مدينة كريمة .

احمد وفق قناعاته يرى انه حوكم لاتخاذ الموقف الصحيح دينيا واخلاقيا وقانونيا .

#مونتي_كاروو

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