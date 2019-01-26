السوداني: توقيف ابنة سياسي جنوبي شهير في صفقة شراء طفل بالخرطوم

الخرطوم: باج نيوز

أحبطت

الشرطة صفقة شراء طفل حديث الولادة داخل إحدى مستشفيات الخرطوم، وأوقفت ابنة سياسي

أجنبي شهير بتهمة الشراء بجانب والدة الطفل وأخريات.

وقالت

صحيفة السوداني الصادرة اليوم”السبت” إن فتاة وضعت طفلاً غير شرعيًا

داخل المستشفى وقبل مغادرتها أوصلت رغبتها لبعض النساء في التخلص من الطفل.

وأوضحت

الصحيفة أن إحداهن تواصلت مع ابنة السياسي الأجنبي الشهير وعرضت عليها الطفل

فوافقت على شرائه مقابل”10″ آلاف جنيه.

وأشارت

الصحيفة إلى أنه لحظة إتمام الصفقة كانت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة

لدائرة مكافحة الجرائم المستحدثة بالمباحث والتحقيقات الجنائية تنصب كمينًا

ميدانيًا نجحت خلاله في إحباط العملية والقبض على المشترية ووالدة الطفل وأخريات.

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