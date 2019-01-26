صراع بين هلال كادوقلي والرابطة كوستي في الممتاز

الخرطوم: باج نيوز

يواجّه

هلال كادوقلي عصر اليوم”السبت” نظيره الرابطة كوستي ضمن المرحلة الثانية

من منافسة الدوري الممتاز.

ويملك

الفريق الشهير بـ”أسود الجبال” في جعبته”5″ نقاط، ويأمل في

حصد مزيد منها لأجل التقدّم أكثر نحو المراكز الأمامية بالمجموعة الثانية.

وفي الطرف

الآخر، يتطلّع الرابطة كوستي صاحب الثلاث نقاط إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل

الخروج من عنق الزجاجة بعدما تذّيل ترتيب المجموعة.

وفي

مباراة ثانية، يسعى ود هاشم سنار”7″ نقاط إلى تحقيق الفوز عندما يواجه

الشرطة القضارف”11″ نقطة.

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