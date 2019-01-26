الخرطوم: باج نيوز
يواجّه
هلال كادوقلي عصر اليوم”السبت” نظيره الرابطة كوستي ضمن المرحلة الثانية
من منافسة الدوري الممتاز.
ويملك
الفريق الشهير بـ”أسود الجبال” في جعبته”5″ نقاط، ويأمل في
حصد مزيد منها لأجل التقدّم أكثر نحو المراكز الأمامية بالمجموعة الثانية.
وفي الطرف
الآخر، يتطلّع الرابطة كوستي صاحب الثلاث نقاط إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل
الخروج من عنق الزجاجة بعدما تذّيل ترتيب المجموعة.
وفي
مباراة ثانية، يسعى ود هاشم سنار”7″ نقاط إلى تحقيق الفوز عندما يواجه
الشرطة القضارف”11″ نقطة.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر صراع بين هلال كادوقلي والرابطة كوستي في الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.