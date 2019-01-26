تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الإنتباهة * المهدي يساند الإجتجاجات ويطرح مبادرة * جهاز الأمن: مراجعة الفيديوهات للتأكد من مطلقي النار على المتظاهرين صحيفة المجهر * زيارة مرتقبة للرئيس “البشير” الى الكويت * بدء طرح فئة الـ(100) جنيه الجديدة نهاية يناير صحيفة آخر لحظة * الحكومة: (تاني مافي محاباة لقريب أو بعيد) * المهدي يدعم الاحتجاجات والشرطة تقبض متظاهر مسلح * عبدالحي يوسف: لا يجوز عمل المسؤولين وأقربائهم في التجارة * طرح فئة الـ(100) جنيه الجديدة نهاية يناير صحيفة السوداني * “الوطني” : المهدي يريد ركوب موجة الاحتجاجات * الشرطة ترد على دعوات لتنظيم تظاهرات جديدة * توقيف أبنة سياسي جنوبي شهير في صفقة شراء طفل بمستشفى بالخرطوم صحيفة الرأي العام * البشير يزور الكويت قريباً * طرح (1009 جنيه خالا أيام * اللواء هاشم: حالتا وفاة وإصابات وسط المواطنين والشرطة صحيفة الوطن * المهدي يطالب برحيل النظام وينادي بحكومة انتقالية * قيادي بالشعبي يدعو لسحب تعديلات ترشيح البشير في 2020 * القبض على “29” من أبناء القيادات الحكومية في الاحتجاجات صحيفة اليوم التالي * “الوطني” ينفي أي اتجاه لحل الحكومة * الأمام الصادق يعلن تأييده للإجتجاجات ودعمه لتجمع المهنيين * عبدالحي يوسف: المتظاهرين لم يخرجوا لمنعهم من الشيشة أو شارع النيل صحيفة أخبار اليوم * الشرطة: هدوء نسبي وتفريق تظاهرات صاحبتها تفلتات وأعمال عنف * الصادق المهدي يكشف عن توقيع هم حزب الأمة تجمع المهنيين وأخريت ميثاق الحرية والتغيير * قراءة تحليلة لـ(أخبار اليو) لإفادات القيادي الإسلامي المحبوب عبدالسلام حول تطورات الاوضاع صحيفة الدار * “الدار” تتصل بالقاهرة وتؤكد أن الفنان الكبير اللحو حياً يرزق * طالب يكشف تفاصيل استئصال كليته في قضية المدان بالإتجار وإلغاء عقوبة السجن 10 أعوام * الدستورية توقف تنفيذ إعدام المتهم بقتل الشاب إبراهيم بالرصاص * الناطق الرسمي للشرطة: القينا القبض على متظاهر يحمل مسدساً * الشيخ النذير الكاروري يدعو للتداول السلمي للسلطة والحوار * اليوم لطلاب الشهادتين: أمتحان القرآن الكريم للأساس. وإمتحانا الفيزياء والتاريخ للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 26 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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