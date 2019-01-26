خرج المئات من الانصار و المصلين يتقدمهم الامام الصادق المهدي بسيارته امس عقب صلاة الجمعه بامدرمان . وبحسب متابعات محرر كوش نيوز كان الصادق المهدي قد تحدث في خبطه امس الجمعه عن ذكرى تحرير الخرطوم وعن معاناة المواطن وغلاء المعيشه والظلم , و اعلن تضامنه مع المتظاهرين . يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بعد خطبته امس الجمعة .. الصادق المهدي يتقدم الانصار في مظاهره ضخمه بامدرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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