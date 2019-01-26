بالفيديو.. عمرو دياب ودينا الشربيني يرقصان على "3 دقات"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يجمع الفنانة دينا الشربيني بالفنان عمرو دياب بأحد المناسبات الاجتماعية، وظهرا الثنائي أثناء رقصهما على نغمات أغنية "3 دقات"، وظهر دياب واضعًا يده فوق كتف دينا الشربيني. كما تداولت فيديوهات أخرى أثناء رقصهما على أغنيات "بحبك أنا" في عيد الميلاد نفسه. يذكر أن عمرو ودينا ظهرا مؤخرًا في العديد من المناسبات العامة، دون أن يكشف عمرو طبيعة العلاقة التى تجمعهما.



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