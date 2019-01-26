الحكومة: زيارة مرتقبة للرئيس البشير إلى الكوي

أعلنت الحكومة السودانية عن زيارة مرتقبة للرئيس عمر البشير ، إلى الكويت ، موضحة أن الزيارة تأتي في إطار جولة عربية تشمل عدة دول.

وقال وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة أرور الناطق الرسمي للحكومة ، في تصريح صحفي إن زيارة البشير إلى الكويت تأتي في إطار التنسيق المشترك في كافة القضايا الإقليمية والعربية ، خاصة تلك التي تهم المنطقة ، بجانب مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.