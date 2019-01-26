ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها

قالت الفنانة ناهد السباعي، في تصريحات صحفية لمجلة "لها"، إنها عقدت قرانها قبل حفل الزفاف بأسبوع حتى تستطيع هي وزوجها السفر والاحتفال في العين السخنة، حيث كان من المُفترض إقامة الحفل، لكن في الأيام القليلة بين عقد القران والزفاف، انتابني شعور ورغبة قوية في أنني لن أستطيع الزواج، فراجعت نفسي كثيرًا، واتخذت قراري النهائي قبل الزفاف بيوم واحد، وتحدثت معه معتذرة إنني لن أستطيع حضور حفل الزفاف، أما هو فظنّ في البداية أنها مزحة.

وأضافت السباعي أنه لم يحدث أيّ شجار بيني وبين زوجي، ولم نختلف في أيّ شيء، مشيرةً إلى أن كل ما كُتب عن أسباب إلغاء الزفاف مجرّد اجتهادات، فلم يحدث أي شجار بين العائلتين، ولم يخني، ولم نتشاجر على قائمة الأثاث، وتمّ الانفصال بكل هدوء، لافتةً إلى أنها تعترف بأنها "مجنونة" ولم يحدث أي شيء من زوجها محمد عبد ربه بحقها، لكنها أحست أنه ليس الشخص الذي ترغب في إكمال حياتها معه.

يُذكر أن الفنانة ناهد السباعي انفصلت عن زوجها رجل الأعمال محمد عبد ربه، في ليلة الزفاف، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات حول سبب إلغاء الزفاف. ​