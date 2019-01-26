تعرف على فوائد الرمان

فاكهة مستديرة يعتقد قدماء المصريين أنها مصدر للأبدية، لذلك يدفنوها بجوار الجثث، وهى حمراء زاهية مغطاة بطبقة صلبة، يرفق بداخلها العديد من البذور التي تشبه الجواهر، وموطنها الأصلي بلاد فارس، هذه الفاكهة هى "الرمان".

فوائد الرمان

وقد ذكر الموقع العالمي “Health”، العديد من الفوائد المذهلة للرمان التي تجعله "فاكهة القوة الطبيعية"، والتي تشمل الآتي:

يمنع هشاشة العظام



استهلاك الرمان على أساس يومي، يمنع من الإصابة بهشاشة العظام.

يحافظ على صحة الشرايين

الاستهلاك اليومي من الرمان يمنع تراكم الدهون بالشرايين ويحافظ عليها صحية.

يخفض من ضغط الدم المرتفع

الاستخدام اليومي من الرمان يمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم بنسبة 5٪ ويمكنه أيضاً تقليص حجم التقلبات في ضغط الدم.



تناول الرمان يساعد في الوقاية من الإسهال.

يساعد في السيطرة على الوزن

قد تسمي فاكهة الرمان ب "الساحرة"، وسط إنظمة فقدان الوزن، حيث تساعد في السيطرة علي الوزن، وتخفض من محيط الخصر، نظراً لإحتوائها علي العديد من مضادات الأكسدة.

علاج فقر الدم



الرمان يحتوي علي نسبة عالية من الحديد، الذي بدوره يزيد من مستوى الهيموغلوبين في الدم، ويعالج فقر الدم.

يقلل من الالتهاب

يحتوي الرمان أيضا علي خصائص مضادة للالتهابات بسبب إحتوائه علي فيتامين C، حيث أنه مضاد طبيعي للالتهابات، فإنه يعالج التهاب الحلق والربو والتنفس، والسعال.

يقلل من خطر العجز الجنسي



المواد المضادة للتأكسد الموجودة في الرمان تجعله سلاح قوي في خفض مخاطر الإصابة بالعجز الجنسي أو تصلب الشرايين.