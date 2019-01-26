الدبلوماسى السابق اليوت ابرامز يرأس جهود أمريكا بشأن فنزويلا

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يوم الجمعة إن الدبلوماسى الأمريكى السابق اليوت ابرامز سيرأس الجهود التى تبذلها الولايات المتحدة بشأن فنزويلا حيث اعترفت واشنطن بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا شرعيا للبلاد. وقال بومبيو فى إعلانه تعيين ابرامز إن "اليوت سيكون رصيدا حقيقيا لمهمتنا لمساعدة الشعب الفنزويلى على اعادة الديمقراطية والازدهار بشكل كامل إلى بلدهم". وأضاف أن ابرامز سيرافقه إلى الأمم المتحدة يوم السبت لحضور اجتماع يعقده مجلس الأمن بشأن فنزويلا.

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