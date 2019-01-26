رامز جلال يتعرض لحادث سير فى "سبع البرمبة"

يصور النجم رامز جلال المشاهد الأخيرة من فيلمه "سبع البرمبة"، فى شوارع مدينة 6 أكتوبر، وتتضمن المشاهد الأخيرة وقوع حادث سير يتعرض له بطل العمل ويدخل على أثرها المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية له، ويعد هذا المشهد هو الأول ضمن أحداث الفيلم، ويتبقى لرامز يوم واحد وينتهى من التصوير بشكل نهائى ويبدأ مخرج العمل محمود كريم فى عمل مونتاج ومكساج الفيلم استعداداً لعرضه فى السينمات، ويظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.

يذكر أن فيلم "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأساً على عقب.