الأمم المتحدة تعلن مقتل جنديين من قوات حفظ السلام في مالي

أعلنت المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي ميريام ديسبلز مقتل جنديين من قوات حفظ السلام الأممية في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور قافلتهم وسط مالي.

وقالت المتحدثة إن الانفجار وقع في إقليم موبتي وسط البلاد أسفر عن مقتل جنديين من الجنسية السريلانكية وإصابة آخرين أحدهم في حالة حرجة، حسبما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

يأتي ذلك عقب هجوم استهدف قوات تشادية عاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة الأحد الماضي، وأسفر عن مقتل 10 جنود وإصابة 25 آخرين الأحد الماضي.