لوكاكو: اللعب بقميص مانشستر يونايتد أمر ممتع

أكد النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، أن اللعب بقميص مانشستر يونايتد، أمر ممتع، وذلك بعد الفوز على آرسنال 3 ـ 1 في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الجمعة.

وقال لوكاكو، لهيئة الإذاعة البريطانية "

" بعد المباراة: "كان لدينا اتجاه واضح اليوم، وأنا سعيد جدًا بالفوز وبالطريقة التي لعبنا بها".

وأضاف لوكاكو: "أنا فقط أريد فعل ذلك كل يوم، أنا أعمل بجهد كبير في التدريبات، الآن الأمر متروك لي من أجل العمل ومساعدة الفريق بإحراز الأهداف وصناعتها."

وتابع النجم البلجيكي: "اللاعبون كان عليهم فقط وضع الكرة في الشباك، أنا دائمًا كنت أريد أن أصبح اللاعب الذي يقوم بالأمرين، يسجل الأهداف ويصنعها".

وختم: "دعونا ننظر إلى تاريخ هذا النادي، نحن دائمًا نترك علامة في أي مكان نذهب إليه، ونتطلع للهيمنة، وأن نصنع الكثير من الفرص كلما استطعنا.