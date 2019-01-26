لوكاكو: اللعب بقميص مانشستر يونايتد أمر ممتع

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السبت 26/يناير/2019 - 01:09 ص
أكد النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، أن اللعب بقميص مانشستر يونايتد، أمر ممتع، وذلك بعد الفوز على آرسنال 3 ـ 1 في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الجمعة.
وقال لوكاكو، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بعد المباراة: "كان لدينا اتجاه واضح اليوم، وأنا سعيد جدًا بالفوز وبالطريقة التي لعبنا بها".
وأضاف لوكاكو: "أنا فقط أريد فعل ذلك كل يوم، أنا أعمل بجهد كبير في التدريبات، الآن الأمر متروك لي من أجل العمل ومساعدة الفريق بإحراز الأهداف وصناعتها."
وتابع النجم البلجيكي: "اللاعبون كان عليهم فقط وضع الكرة في الشباك، أنا دائمًا كنت أريد أن أصبح اللاعب الذي يقوم بالأمرين، يسجل الأهداف ويصنعها".
وختم: "دعونا ننظر إلى تاريخ هذا النادي، نحن دائمًا نترك علامة في أي مكان نذهب إليه، ونتطلع للهيمنة، وأن نصنع الكثير من الفرص كلما استطعنا.
وقال لوكاكو، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بعد المباراة: "كان لدينا اتجاه واضح اليوم، وأنا سعيد جدًا بالفوز وبالطريقة التي لعبنا بها".
وأضاف لوكاكو: "أنا فقط أريد فعل ذلك كل يوم، أنا أعمل بجهد كبير في التدريبات، الآن الأمر متروك لي من أجل العمل ومساعدة الفريق بإحراز الأهداف وصناعتها."
وتابع النجم البلجيكي: "اللاعبون كان عليهم فقط وضع الكرة في الشباك، أنا دائمًا كنت أريد أن أصبح اللاعب الذي يقوم بالأمرين، يسجل الأهداف ويصنعها".
وختم: "دعونا ننظر إلى تاريخ هذا النادي، نحن دائمًا نترك علامة في أي مكان نذهب إليه، ونتطلع للهيمنة، وأن نصنع الكثير من الفرص كلما استطعنا.
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