رئيس هيئة الأركان المشتركة الاردنية يزور السودان ويلتقى الرئيس البشير في الخرطوم

أنهى رئيس هيئة الأركان المشتركة الاردنية، الفريق الركن محمود فريحات، زيارة استغرقت عدة أيام إلى الخرطوم، وفقا للإعلام العسكري السوداني.

وقال بيان للاعلام العسكري: “اختتم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش العربي الأردني الفريق الركن محمود فريحات والوفد المرافق له زيارتهم للبلاد.. وكان في وداعه بمطار الخرطوم مساء اليوم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول دكتور ركن كمال عبدالمعروف الماحي”.

وأوضح أن فريحات وصل إلى السودان قبل أيام وقام بمباحثات مشتركة مع نظيره رئيس الأركان المشتركة السوداني تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات ووصفت بالناجحة والمهمة إلي جانب لقائه رئيس الجمهورية ووزير الدفاع”.

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