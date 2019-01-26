نازحو مخيم الأمم المتحدة في بانتيو يشكون انعدام مياه الشرب

شكا نازحو مخيم الأمم المتحدة في مدينة بانتيو بولاية ليج الشمالية من انعدام مياه الشرب النقية في المخيم.

وقال مسؤول المخيم يوهانس قاتنيانق في تصريح لراديو تمازج أمس ، أن النازحين يعانون من انعدام المياه لأكثر من شهر ، مشيراً إلى أن الأوضاع تفاقمت الآن بسبب عدم توفير المياه.

و أضاف يوهانس أن النساء أجبرن على الخروج من المخيم للبحث عن المياه ، وسط تحديات عدة، وزاد"النساء يخرجن للبحث عن المياه و هناك تحدث مشاكل كثيرة."

و ناشد قاتنيانق، المنظمات الإنسانية بضرورة الإسراع في توفير مياه الشرب للنازحين في المخيم.

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