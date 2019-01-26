مسح ميداني بأسواق جوبا لمنع الكريمات الضارة بصحة الإنسان

قام قسم الأدوية و الأطعمة و السموم ، التابع لوزارة الصحة بدولة جنوب السودان ، بجولات في أسواق العاصمة جوبا ، بغرض التأكد من نوعية الكريمات المستخدمة لتفتيح البشرة.

وقال الدكتور بيتر أدوك مدير القسم ، بأن الوزارة أصدرت قرار بمنع أنواع الكريمات التي تتكون من مادة (الزئبق) المسببة للسرطان ، وغيرها من الانواع الضارة ، نافياً منعهم لكافة انواع الكريمات.

وأوضح أن وزارة الصحة أمهلت تجار الكريمات فترة شهر واحد لتوفيق أوضاعهم للتخلص من هذه الكريمات ، و طالب أدوك جميع التجار بضرورة التسجيل في قسم الاطعمة و السموم لمعرفة الأصناف التي يتم استيرادها إلى البلاد. وحذر بيتر كل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه لعقوبات صارمة.

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