فريحات يزور السودان ويلتقى عمر البشير في الخرطوم

وقال بيان للاعلام العسكري: "اختتم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش العربي الأردني الفريق الركن محمود فريحات والوفد المرافق له زيارتهم للبلاد.. وكان في وداعه بمطار الخرطوم مساء اليوم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول دكتور ركن كمال عبدالمعروف الماحي".
وأوضح أن فريحات وصل إلى السودان قبل أيام وقام بمباحثات مشتركة مع نظيره رئيس الأركان المشتركة السوداني تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات ووصفت بالناجحة والمهمة إلي جانب لقائه رئيس الجمهورية ووزير الدفاع".
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