عضو البرلمان عن حزب الأمة يكذب "قوش": الشباب يريدون وطن يتسع لطموحاتهم

استنكر فتحي حسن عثمان، عضو البرلمان عن حزب الأمة، وممثل لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالحزب، تصريحات مدير عام جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش، التى قال فيها إن أكبر مظاهرة فرقها الأمن لاتتعدي 2500 شخص والآن متناقصة ومنحسرة، متحديًا المحتجين أن يسيروا بمظاهرتين في وقت واحد

وقال "عثمان" في تصريح خاص لـ"اخبار الخليج 365 365" إن الذين سقطوا شهداء برصاص القوات الأمنية تجاوزوا الخمسين شهيدا فكيف يتم تصديق مثل هذا الحديث بأن هدف القوات الأمنية ليس هو القتل.

وتساءل عضو البرلمان عن حزب الأمة،وممثل لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالحزب، هل الأخطاء التي تصل مرحلة القتل مبررة؟، مضيفًا:"معلوم أن النظام اعتمد على الحل الأمني وقمع المتظاهرين واستخدام العنف المفرط لتخويف المتظاهرين وكسر إرادتهم وإدخال الخوف إلي دواخلهم ولكن اتضح أن تعسف السلطة واستخدام العنف زاد من عزيمة الثوار علي مواصلة الصمود".

وأشار "عثمان" إلى أن التظاهرات السلمية دخلت شهرها الثاني وازدادت رقعتها الجغرافية وانتفضت كل مدن السودان وزادت أعداد المنضمين للحراك الشعبي وهو مايظهر بوضوح في الفيديوهات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن المواكب السلمية تكتسب زخما وتنضم لدعوات التظاهر السلمي حتي وصلت إلى القري الصغيرة في الريف السوداني.

وأكد "عثمان" أنه لم يعد هناك مؤسسات حكومية تعمل، مشيرًا إلى أن إدعاء قوش بأن أعداد المتظاهرين لاتتجاوز بضع آلاف يكذبه الواقع والمشاهد، وغني عن القول أن مواكب الخميس الموافق 24يناير الجاري تحركت في العاصمة الخرطوم في أكثر من عشرين موقع للتظاهر وخرجت مدن عديدة في ولاية الجزيرة تعلن تضامنها مع مواكب التظاهر السلمي.

ولفت إلى أن الحديث عن الحوار مع الشباب واستيعابهم تجاوزته الأحداث فمطالب الشباب ليست هي تدخين الشيشة على شارع النيل بل هي مطالبات بتغيير جزري لوطن يسع طموحاتهم وتطلعاتهم في العيش الكريم وبكرامة إنسانية يجدون فيه الطريق لبناء مستقبلهم وتحقيق طموحاتهم الذاتية والموضوعية.

يذكر أن مدير عام جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش، قال ليس هدفنا قتل المتظاهرين، مشيرًا إلي بعض الأخطاء التي ارتكبت في عطبرة والقضارف.

وكشف "قوش" في تسجيل صوتي مسرب حصل عليه "اخبار الخليج 365 365"، إن أكبر مظاهرة فرقها الأمن لاتتعدي 2500 شخص والآن متناقصة ومنحسرة، متحديًا المحتجين أن يسيروا بمظاهرتين في وقت واحد