أمين الصداقة الشعبية يلتقي بوفد من حقوق الإنسان

التقى الأستاذ حاتم حسن بخيت الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية، بمكتبه أمس الخميس برئيس وأعضاء المجموعه الوطنيه لحقوق الإنسان . وقدم رئيس المجموعه شرحا للدور الذي تضطلع به المجموعة في تبصير الرأي العام العالمي والمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان في السودان والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع السوداني، كما قدم الوفد تنويرا عن البرامج التي تعتزم المجموعة تنفيذها مع مجلس الصداقة والياته المتنوعة. من جانبه أشاد السيد الأمين العام لمجلس الصداقه الشعبية العالمية بجهود المجموعة الوطنية. وأكد حرص المجلس على التعاون والتنسيق من أجل توضيح صورة السودان لدى العالم الخارجي، وتم الإتفاق على عدد من البرامج والموضوعات المستقبليه التي يأتي لتعزيز دور الدبلوماسية الشعبية التي لا تنفصل عن الدبلوماسية الرئاسية.

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