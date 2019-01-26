الصحة 9% فقط من سكان السودان يستخدمون الملح الميودن

قالت وزارة الصحة الاتحادية أن نقص المغذيات الدقيقة يعتبر من أكبر المهددات لصحة الأطفال، فيما كشفت الإحصائيات أن 9% فقط من سكان السودان يستخدمون الملح الميودن. وكشفت المنسقة القومية لمشروع الملح الميودن ببرنامج الأغذية العالمي ريم علي، أن 9% فقط من السكان يستخدمون الملح الميودن، فيما أشارت إلى وجود 3 مصانع يغطي إنتاجها 35% من حاجة البلاد مما يعني أن الفجوة لا زالت كبيرة.

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