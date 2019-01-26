الأهلي المصري يفتح تحقيقًا مع مؤمن زكريا

قرر جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، فتح تحقيقًا عاجلًا بسبب تصريحات مؤمن زكريا لاعب الفريق، والمنتقل حديثًا إلى فريق أحد السعودي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بالانتقالات الشتوية الجارية.

مؤمن زكريا، فتح النار على الجهاز الفني، من خلال حواره بإحدى القنوات الفضائية والتي أكد خلالها، أنه تعرض للظلم البين داخل صفوف الفريق مؤكدًا أن هناك أحد أفراد الجهاز تسبب في إبعاده متعمدًا عن اللعب ونقل صورة غير طيبة لمجلس الإدارة حول تجديد تعاقده وأسباب مماطلته، بالإضافة إلى عدم علم الأوراجوياني بوجوده داخل صفوف الفريق.

وعلم "الفجر الرياضي" من مصادر خاصة أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، يقود التحقيق للوصول إلى حقيقة ما قالة زكريا، والبحث عن حقيقة تعرضه للإهانة والاستبعاد متعمدًا، على أن يرفع تقاريره إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة.

وكان الأهلي حقق فوزًا على مصر المقاصة، مساء أمس بثلاثية دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من الدوري العام.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة العشرسن من الدوري المصري الممتاز.