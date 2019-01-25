إلقاء القبض على (29) من أبناء قيادات الدولة في الاحتجاجات

أبلغ مصدر موثوق أن 29 من أبناء قيادات الدولة، والمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وكذلك أبناء قيادات من جهاز الأمن والمخابرات، تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي انطلقت في عدد من المدن السودانية. وقال المصدر، إن الإجراءات والتحقيقات معهم تتم مثلهم وبقية المعتقلين والناشطين السياسيين. وأشار إلى أن بعضهم اعقتلوا خلال اعتدائهم على أفراد من الأجهزة النظامية. ورفض المصدر الإفصاح عن أسمائهم، مؤكداً أنه يتحدث عن عدد تم اعتقاله في العاصمة الخرطوم

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