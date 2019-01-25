ليفربول يصدم "صلاح" بعد غلق حساباته

فاجأ بيتر مور، المدير التنفيذي لنادي ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز بعد قرار الأخير بإغلاق جميع حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال "مور" خلال تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو": "محمد صلاح لديه تأثير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحظنا ذلك منذ لحظته الأولى التي جاء فيها إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث ارتفع عدد متابعي ليفربول بشكل كبير وخاصة من مصر".

وأضاف: " بالتأكيد نعمل وجود حالة من الفخر لدي العرب لوجود محمد صلاح في تلك المكانة، وهم دائمًا حريصين على متابعته ومتابعة كل أخباره".

وواصل: " محمد صلاح وزميله ديان لوفرين لديهما اسلوب مميز على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقومان بالحصول على ملايين المشاهدات أنه أمر رائع ما يقوم به الثنائي".

وكان صلاح أغلق، جميع حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.