تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الإنجليزية صوب ملعب ستاد الإمارات مساء اليوم الجمعة من أجل متابعة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال في إطار الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم.
ارسنال صاحب الأرض والجمهور في مباراة الليلة يسعى لتحقيق الفوز من أجل التأهل للدور القادم من هذه البطولة، الجانرز استطاعوا أن يبلغوا هذا الدور عقب التأهل على حساب فريق بلاكبول بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف دون مقابل.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في كأس الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.