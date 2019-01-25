بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في كأس الاتحاد

تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الإنجليزية صوب ملعب ستاد الإمارات مساء اليوم الجمعة من أجل متابعة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال في إطار الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم.

ارسنال صاحب الأرض والجمهور في مباراة الليلة يسعى لتحقيق الفوز من أجل التأهل للدور القادم من هذه البطولة، الجانرز استطاعوا أن يبلغوا هذا الدور عقب التأهل على حساب فريق بلاكبول بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف دون مقابل.