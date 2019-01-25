مقتل وإصابة 14 بانفجار لغمين حوثيين في البيضاء

قُتلت امرأة وطفل و5 عسكريين وأصيب 7 آخرون، مساء أمس الخميس، في انفجار لغمين زرعتهما ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال مصدر محلي لموقع "نيوزيمن" الإخباري، إن عناصر حوثية تسللت وزرعت عبوة ناسفة في طريق حوران – قانية، وانفجرت في سيارة تقل مدنيين معظمهم نساء وأطفال مما أدى إلى مقتل امرأة وطفل يدعى عمار عبد القادر المحمدي وإصابة صالح بن صالح البقشي إصابة بليغة.

وأضاف أن لغماً حوثياً آخر انفجر بمركبة عسكرية تقل جنوداً أثناء محاولتهم إنقاذ ضحايا الانفجار الأول الذي استهدف سيارة مدنيين، في منطقة حوران بمديرية ردمان بالبيضاء، مشيراً إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 5 جنود، وإصابة 6 آخرين، فيما توفيت امرأة وطفل وأصيب مدني يدعى صالح البقشي في انفجار العبوة الأولى.