رونالدو يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع نجم آرسنال

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يخطط لإقناع فريقه بعدم ضم الكولومبي خيمس رودريجيز نجم بايرن ميونخ الألماني. وأشار موقع "دون بالون" الإسباني أن رونالدو يريد من يوفنتوس التحرك لضم المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز نجم توتنهام الإنجليزي بدلًا من ضم مواطنه خيمس رودريجيز. وكشفت المجلة الإسبانية بأن قيمة بيع دافينسون سانشيز حوالي 50 مليون يورو. يذكر أن خيمس انضم إلى صفوف بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لمدة موسمين من نادي ريال مدريد الإسباني. ويعاني رودريجيز في الفترة الأخيرة بسبب كثرة الإصابات مع بايرن ميونيخ كما أن البايرن يفكر في عدم شرائه بصورة نهائية من ريال مدريد الإسباني بعد نهاية الموسم.

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