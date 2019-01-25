بومبيو يطالب مجلس الأمن بالاعتراف بجوايدو رئيساً لفنزويلا

أكّدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، أنّ وزير الخارجية مايك بومبيو سيمارس ضغوطاً في مجلس الأمن الدولي للاعتراف بخوان جوايدو رئيساً لفنزويلا بالوكالة خلال اجتماع مقبل حول الأزمة.

وطلبت الولايات المتحدة عقد جلسة للمجلس غداً السبت بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه برئيس البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة غوايدو، رئيساً للبلاد بالوكالة، واعتبر الرئيس اليساري نيكولاس مادورو رئيساً غير شرعي.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "الوزير بومبيو سيحضّ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي على دعم السلم والأمن الدوليين بالاعتراف بخوان غوايدو رئيساً دستورياً مؤقتاً لفنزويلا والدعوة إلى دعم الحكومة الانتقالية في سعيها لاستعادة الديموقراطية وحكم قانون".

وانضمت دول رئيسية في المنطقة بينها البرازيل والأرجنتين وكولومبيا وكندا لاعتراف واشنطن بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، لكن أياً من الدول الأخرى التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن تؤيد خطوة غوايدو رسمياً.

وكانت بريطانيا وفرنسا وصفتا إعادة انتخاب مادورو العام الماضي بأنه غير شرعي لكنهما لم يصلا إلى حد الاعتراف الرسمي بغوايدو، المهندس البالغ 35 عاماً، لكن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت وصف غوايدو بأنّه "الشخص المناسب الذي سيقود فنزويلا إلى الأمام".

وفي المقابل، تتمسّك روسيا والصين بمادورو، إذ أكّدت بكين، الدائن الرئيسي لفنزويلا، رفضها التدخل الخارجي في الشأن الفنزويلي.