الجيش اليمني يباغت ميليشيا الحوثي في باقم ويكبدها خسائر

شنت قوات الجيش اليمنية، اليوم الجمعة، هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.
وذكر قائد محور علب العميد ياسر مجلي لموقع "سبتمبر نت" الإخباري، أن قوات الجيش هاجمت مواقع تمركز الميليشيا في الجبال المطلة على قرية آل الزماح بالقرب من مثلث باقم بالإضافة إلى القرى المحيطه بآل الحماقي.
وأكد أن الهجوم كان مباغتاً، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، في حين استعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.
وفي سياق متصل، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بعدد من الغارات الجوية، تعزيزات للميليشيا في المنطقة ذاتها كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات، مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.
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