هازارد يضع شرطًا قبل انتقاله لـ"ريال مدريد"

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع صانع الألعاب البلجيكي إيدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويجهز مسئولو النادي الإسباني عرضا ضخما، من أجل ضم ايدين هازارد لصفوف فريق ريال مدريد، بعدما ظهر العقم الهجومي للفريق هذا الموسم، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق.

وأشارت تقارير إسبانية حسب موقع okdiario، إن ريال مدريد سيقدم عرض مالي كبير لنادي تشيلسي في الصيف المقبل، مع إمكانية دخول لاعب من النادي الملكي في الصفقة.

ويريد اللاعب البلجيكي في ضم نيجولو كانتي لاعب خط وسط نادي تشيلسي إلي نادي ريال مدريد في الصيف القادم معه، بسبب أداء اللاعب الفرنسي المميز الذي يقدمه مع البلوز.

يذكر أن كانتي نجح في الفوز بكأس العالم 2018 في روسيا العام الماضي، وحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمين 2016 مع ليستر سيتي، وموسم 2017 مع نادي تشيلسي.

ويحتل نادي تشيلسي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن نادي ليفربول المتصدر.