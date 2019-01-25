أعلن بنك السودان المركزي، طرح العملة فئة 100 جنيه الجديدة بالتزامن مع صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة. وأكد مصدر مطلع بالبنك، اكتمال طباعة الفئة الجديدة وطرحها للسوق والتداول نهاية الشهر ومطلع فبراير المقبل. وأوضح المصدر أن العملة الجديدة ستسهم في انفراج أزمة السيولة النقدية. وكان بنك السودان المركزي قد أعلن عن مواصفات وألوان والعلامات التأمينية للعملة فئة 100 جنيه، مبيناً أن اللون الأساسي للعملة هو البني والعلامة المائية صقر الجديان والرقم 100 جنيه، وتتضمن الواجهة صورة أهرامات البجراوية بينما تتضمن الخلفية صورة سد مروي والروصيرص وأعالي عطبرة وستيت.

كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي: يعلن طرح فئة الـ"100" جنيه مطلع فبراير القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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