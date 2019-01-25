متولي: الدولة لديها إرادة قوية لمعالجة كافة قضايا المغتربين

أكد السفير عصام متولي وزير الدولة، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانين بالخارج، أن الدولة لديها إرادة قوية تجاه معالجة كافة قضايا المغتربين وهنالك اهتمام كبير من قيادة الدولة بقضايا المغتربين، مشيرًا إلى أن تخصيص مجلس الوزراء جلسة للمغتربين تدلل على اهتمام الدولة بهم وبقضاياهم.

واستعرض "متولي" في المنبر الهجرى الأول حول الحوافز التشجيعية لتحويلات المهاجرين بجهاز المغتربين والدور الايجابي للمغتربين تجاه الوطن.

وقال إن هذا العام هو عام المغتربين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الجهاز والمغتربين انتقلت إلى علاقة نوعية تتحدث عن نقل المعرفة ودعم العائدين من الخارج عودة قسرية ومركز الهجرة وكيفية استيعاب العائدين إلى السودان وتسهيل عودتهم وتقديم الخدمات لهم، لافتًا إلى أن هذا هو الدور المهم الذي سيقوم به جهاز المغتربين خلال الفترة القادمة .

وأوضح أن الحزمة الاولى من الحوافز تتمثل في التأمين الصحي لأسر العاملين بالخارج المقيمين في السودان وإعفاء السيارة والنافذة الموحدة، مشيرًا الى أن تطبيقها سيبدأ الاسبوع المقبل، مؤكدًا أن الجمارك سوف توجه منافذها ومعابرها في تنفيذ الحوافز خاصة ما يلي سيارات المغتربين، واردف قائلا اننا سنمضي في تطبيق الحزم المختلفة لخدمة المغتربين.

وقال إن حزمة التأمين الصحي والذي يكفل 7 افراد من الاسرة بمبلغ 200 دولار، تسمح بالعلاج في سلسلة من شبكات المستشفيات منها الزيتونة والفيصل والمعلم والبراحة والدولي إلى جانب الخدمات الدوائية بدفع 25%.

وفيما يتعلق بالاعفاءات الجمركية للسيارات، قال إن هنالك فئات للعربات وبموجب المبلغ المحول يعطي الأعفاء، قائلا مثلا العربة اكسنت يمكن الحصول على الاعفاء بعد تحويل ما يقارب 13 الف دولار، مضيفَا أنه يمكن الحصول على اعفاء آخر بعد مرور خمس سنوات اخرى من حصوله على الاعفاء الاول .