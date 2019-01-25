البشير يزور الكويت لحل الأزمة الخليجية

أعلنت الحكومة عن زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، إلى الكويت، مبينة أن الزيارة تأتي في إطار جولة إلى دول عربية بدأها بزيارة قطر وعقد مباحثات مع الأمير، تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.
وقال وزير الإعلام، بشارة جمعة أرور، الناطق الرسمي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن زيارة البشير إلى الكويت تأتي في إطار التنسيق المشترك في كافة القضايا الإقليمية والعربية خاصة القضايا التي تهم المنطقة، مبيناً أن الزيارة تناقش العلاقات الثنائية بالبلدين والمبادرة الكويتية لحل الأزمة الخليجية .
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