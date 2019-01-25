الكرملين: مادورو لم يطلب مساعدة بوتين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يناقش الدعم العسكري أو المالي لفنزويلا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

وأصبحت رئاسة مادورو لفنزويلا محل شكوك، وسط الاحتجاجات الجماهيرية، في الوقت الذي وصل فيه الاقتصاد الضعيف القائم على النفط في البلاد إلى حافة الانهيار.

واعترفت الولايات المتحدة بخوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، رئيساً مؤقتاً للبلاد.

ورد مادورو بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وذكر الكرملين اليوم بعد اجتماع بوتين مع مجلس الأمن القومي، إن "التدخل الأجنبي في الوضع السياسي الداخلي الفنزويلي غير مقبول".

وقال بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة تاس للأنباء: "تم تأكيد موقف روسيا مجدداً من عدم قبول أي نوع من التدخل الخارجي في الوضع السياسي الداخلي لذلك البلد (فنزويلا)".

كان بوتين أعرب في اتصال هاتفي أمس الخميس، مع مادورو عن دعمه للسلطات الشرعية في فنزويلا في ظل "تفاقم الأزمة السياسية الداخلية المثارة من الخارج".

وشدد بوتين في الاتصال الهاتفي أن "التدخل الخارجي غير البناء ينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي"، ودعا إلى إيجاد حل في "إطار الدستور والتغلب على الخلافات في المجتمع الفنزويلي من خلال الحوار السلمي".

والتقى بوتين بمادورو الشهر الماضي في موسكو وأعرب عن رسالة دعم ماثلة.

كانت روسيا استنكرت قرار الولايات المتحدة الاعتراف بخوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، الذي نصب نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.