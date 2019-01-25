الإمارات تخطف فوزًا ثمينًا من استراليا وتواجه قطر

تأهل منتخب الإمارات إلى نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019، بعد فوزه الغالي والثمين، على نظيره الأسترالي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية الكبري.

ويُدين المنتخب الإماراتي بهذا الفوز الغالي إلى علي أحمد مبخوت، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني للمواجهة التي جمعت المنتخبين.

وتأهل منتخب الإمارات ليتقابل في الدور قبل النهائي مع منتخب قطر الذي تغلب على كوريا الجنوبية 1-0 يوم الجمعة أيضاً على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

ونجح المنتخب الاماراتي في رد الاعتبار من نظيره الأسترالي بعد الخسارة أمامه تحديداً 0-2 في مواجهة الدور قبل النهائي من النسخة الماضية للبطولة التي أقيمت في أستراليا 2015.

وكان منتخب الإمارات قد تصدر المجموعة الأولى في الدور الأول بعدما تعادل مع البحرين 1-1 وفاز على الهند 2-0 وتعادل مع تايلاند 1-1، فيما تخطى عقبة قرغيزستان 3-2 بعد شوطين إضافيين في دور الـ16.

بينما احتل المنتحب الأسترالي وصافة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين على فلسطين 3-0 وسوريا 3-2 بعدما كان خسر المباراة الأولى أمام الأردن 0-1، وتجاوز أوزبكستان في دور الـ16 بفارق ركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.