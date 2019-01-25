سلفاكير: القادة العسكريين يتلاعبون بمزانية الجيش وسيتم محاسبتهم

قال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إن قائد قوات دفاع جيش جنوب السودان الجنرال قبريال جوك رياك وقيادات الوحدات العسكرية يتلاعبون بميزانية الجيش، متهماً قيادات الجيش بتجويع الجنود وعدم إعطائهم المرتبات والمواد التموينية.

وقال كير خلال مخاطبته حفل تكريم عدد من القيادات العسكرية بسبب خدمتهم الطويلة بقاعدة بلفام في جوبا أمس "أنتم قيادات الجيش جوّعتم وشرّدتم الجيش، والآن كشوفاتهم معكم، وما زلتم تصرفون وتسرقون رواتبهم وتنقلون المواد التموينية إلى منازلكم والأسواق، سأبدأ بمحاسبة القائد جوك ونوابه وسوف أذهب إلى بقية قادة الوحدات".

وأعرب كير عن امتعاضه من الوضع الذي يمر به الجنود وتوعّد بمحاسبة كل القيادات بدءاً برئيس هيئة الأركان والمسؤولين الآخرين.

ومضي بالقول "أثناء الطابور رأيت صحة الجنود متدهورة جداً، أنا لست سعيداً بذلك، وهذا يعني أنهم جائعون وأنتم لا تعطونهم رواتبهم".وفي سياق منفصل، جدّد الرئيس التزامه بتنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان، قائلاً "إذا لم ننفذ الاتفاق لن تكون هناك دولة تسمى جنوب السودان، لذا علينا جميعاً إظهار الالتزام التام".