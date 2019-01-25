تجمع "المهنيين السودانين" يدعوا لمظاهرات جديدة علي مدار الأسبوع.. "إنفوجراف"

دعا تجمع المهنيين السودانيين، وتحالفات المعارضة، لتنظيم مظاهرات عامة،انطلقت عقب أداء صلاة الجمعة في الساحات العامة، تليها مظاهرات ليلية يوم السبت، على أن يكون يوم الأحد مخصصا لاعتصامات في بعض الميادين تعلن لاحقا، ووقفات احتجاجية للجاليات السودانية أمام سفارات السودان بالخارج، ومقار الأمم المتحدة في البلدان المختلفة.
أما الثلاثاء مواكب للشهداء، لاحياء ذكراهم ويتزامن هذا التوقيت مع ذكري مذبحة بورتسودان يوم 29 يناير.
كما أعلن التجمع أن يوم الخميس المقبل سيكون موكب ما وصفه بـ"الزحف الأكبر" من كل مدن وقرى السودان.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء أسعار الوقود والخبز، وتطالب بتنحي رئيس البلاد.
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