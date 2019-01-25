عثمان ميرغني يكتب : حرب الإعلام الجديد..!!

عندما تعرضتُ في رمضان قبل أربع سنواتٍ لهجوم إرهابي في مقر صحيفة (التيار)، ذكر لي أكثر من صديق أنَّهم تلقوا الخبر من أصدقائهم خارج السودان رغم أنَّهم كانوا على بعد بضعة أمتار من موقع وقوعه.. وقبل أن انتقلُ إلى المستشفى كانت أركان الدنيا الأربع قد لفها الخبر بكامل تفاصيله.. كل ذلك بفضل تكنولوجيا الاتصالات الحديثة..

وسائط التواصل الاجتماعي؛ من فرط قوتها أطلق عليها “الإعلام الجديد”، لأنَّها حولت الصحافة والإعلام إلى حق مشاع على الجميع لكل من امتلك فكرة أو معلومة أو حتى نزوة.. فأصبح متاحاً لأي مواطن عابر طريق أن يكون “شاهد عيان” لحدث مفاجيء.. ينشره نصاً وصورة وصوتاً بل وفيديو.. على نطاق العالم.

ولكن مع كل هذه القوة الخبرية والمعلوماتية الهائلة لا تزال الشكوى مريرة من شرور ما يحتمله هذا الإعلام.. عندما يستخدمه البعض لنشر معلومات مصطنعة أو مزورة بقصد إشاعة حالة الخوف وهواجس المبني على المجهول، من خلف أزرار الهواتف الذكية أو الكمبيوترات اللوحية أو المحمولة..

على سبيل المثال؛ أمس الأول تعدَّى أحدهم على صورة شخصية من صفحتها على “الفيسبوك” لزميلتنا الأستاذة مها التلب بصحيفة “التيار”، وطمس بعض معالم الوجه دون أن يخفيها وكتب تحتها ما يفيد أنَّها هي من أطلقت النار على الشهيد الدكتور بابكر عبد الحميد.. ودون نظر للدوافع مهما كانت لم يكن أمام مها سوى تدوين بلاغ في نيابة المعلوماتية، لأنَّ الأمر في غاية الخطورة لما يمكن أن ينبني عليه من عواقب قانونية وأخلاقية واجتماعية.

الحادثة المؤسفة الثانية، رأيتُ في بعض الوسائط إشاراتٍ توحي أنَّ المهندس طارق حمزة مدير عام مجموعة سوداتل للاتصالات، هو في الوقت ذاته قائد ما يعرف بالأمن الشعبي.. ومن معرفتي الشخصية بالسيرة الذاتية لطارق أعلم أنَّ ذلك مفارق تماماً للحقيقة.. ولا أدري ما الهدف من نشر مثل هذه المعلومات، لكني أدركُ أنَّها تمس صدقية وسائل التواصل الاجتماعي بضرر كبير.. ويؤثر على تداول ما بها من معلومات..

وقبل أسبوع تقريباً فوجئنا بصورة زميلتنا الأستاذة رابعة أبو حنة من صحيفة “الجريدة” وقد نالت شرف الشهادة في سبيل الوطن.. رغم أنَّها حية ترزق.. وصحيح لم يستغرقْ التأكد من الخبر إلا مشقة اتصال هاتفي من معظم زملائها لكن يبقى كثيرون آخرون لا صلة لهم مباشرة بها وقد تلقوه ببعض اليقين..

وبصراحة اخترتُ لكم هذه الأمثلة لأطرح عبرها سؤالاً مهماً.. ما هي المسؤولية الأخلاقية لمن (يمرر!!) ولم أقل (يفبرك) مثل هذه الأخبار؟ أدرك أنَّ من يصنعها فهو لا يحتاج مني لشهادة تجريم.. لأنَّ القانون في ذلك واضح وصارم.. لكني أسأل عن من تمر عبر شاشة هاتفه أو كمبيوتره مثل هذه المعلومات فيمررها لغيره ويكتب تحتها بكل عفوية.. (ما صحة هذا الخبر؟) أو (يكتب منقوووول) أو غيرها من الجمل التي تحاول غسل اليد عن الشائعة المنكورة..

في تقديري أنَّ المسؤولية هنا متساوية.. من يصنع المعلومة المزورة أو ناقلها عبر الوسائط لغيره تحت أية ذريعة.. لأنَّ تجاهل مثل هذه المعلومات الكاذبة يحصرها في أضيق نطاق بل يخمدها بأعجل ما تيسر..

في تقديري هي مسؤوليتنا نحن جميعاً.. ومحاسبون عليها قانوناً وأخلاقاً.. أن لا نمرر إلاَّ ما نثق في صحته.. ليس لأجل من تمسهم الشائعات فحسب، بل لأجل ترفيع الصدقية في (الإعلام الجديد) وتقوية روايته.

التيار

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