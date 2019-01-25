المدارية :المدارية كشف رئيس حزب الامةالقومي الصادق المهدي عن توقيعه لميثاق مع تجمع المهنين به عدة بنود يتم من خلالها انتداب 100شخص لتسليم مطالبهم للبرلمان كما وجه زعيم نقدا شديد اللهجة لحكم الاسلامين وقال في خطبة الجمعة اليوم بمسجد السيد عبدالرحمن بام درمان (ودنوباوي)ان انقلاب 1989بداء بخدعة ثمارها انفصال الجنوب واشتعال الحروب الاهلية في جيهات عديدة من اجزاء البلاد اضافة الي تمكين حزبي عازل للاخرين واتهم المهدي الاسلامين بتلويث شعار الاسلام بتطبيقعكس مقاصده وعدد المرات التي خرج بها غاضبون علي الدولة لافتا الي ان تظاهرات ديسمبر 2018هي جزء من رفض النظام يبدا انها تميزت بصفات غير مسبوقة واعلن تأيده للحراك الشعبي الذي انتظم عدد من مدن واقاليم السودان اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع قناة المدارية

كانت هذه تفاصيل خبر المهدي يتحالف مع تجمع المهنين للاطاحة بالبشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.