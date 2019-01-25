شاهد بالفيديو : الشيخ عبد الحي يوسف يرد على صلاح قوش بشأن خروج المتظاهرين لأجل الشيشة وشارع النيل

المشهد / علق الشيخ عبد الحي يوسف، خلال خطبة الجمعة على حديث أحد المسؤولين ان الشباب خرجوا في المظاهرات غاضبين وكفروا بالدولة بسبب إغلاق محلات الشيشة .

وقال عبد الحي يوسف : “ان ناس من الخاصة لا من العامة قد امبهمت امام عينيه الأمور، ماعاد يفكر بشكل صحيح ولا يتكلم بلسان فصيح يعبر عن مايجيش في صدور الناس”.

واضاف : عبد الحي يوسف : “حين نسمع واحدًا من المسؤولين الكبار يقول بأن الشباب خرجوا غاضبين قد كفروا بالدولة لانها قد ضيقت عليهم وغلقت محال الشيشة ومنعتهم من التنزه والتجوال في الشارع النيل”.

وتابع الشيخ عبد الحي يوسف : “بأنه كلام غير صحيح، وانه كلام لا يوافق الواقع ولا يصدقه الحال ولا عاقل من الناس “.

الجدير بالذكر، لم يكشف الشيخ عبد الحي يوسف عن هوية المسؤول الا انه في وقت سابق كان قد طلب قوش بإجراء حوار مع الشباب المترعرع في عهد الإنقاذ، ممن وصفهم بـ “المخمومين” لا سيما في ظل انتشار العطالة، علاوة على سياسات حكومية خاطئة حيالهم من شاكلة إغلاق “شارع النيل” وغلق محال تعاطي “الشيشة” حسب تسريب صوتي منسوب إليه .

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