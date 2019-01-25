محمد صلاح يتعرض لخسارة ضخمة خلال الأيام الماضية

خسارة كبيرة تكبدها الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بعد قراره بغلق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ.

وفقد محمد صلاح ما يقرب من 8 مليون متابع عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد قراره بغلق حسابه على الموقع، ولم يتبقى سوى 4800 متابع فقط.

وأعاد الدولي محمد صلاح، فتح حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر وإنستجرام" مجددًا قبل دقائق.

وكانت شركة الشحن "DHL "، قد وقعت عقد شراكة مع صلاح في مايو الماضي، ليكون سفيراً لعلامتها التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين المقبلين، وكانت هذه المرة التي تبرم فيها الشركة عقدا للاعب فردياً.

وقام الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بإعادة فتح حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مجددا منذ قليل.

ونشر الفرعون المصري صورة لإحدى شركات الشحن العالمية في حملة إعلانية جديدة يقودها صلاح.

وقامت شركة الشحن بالتوقيع مع محمد صلاح في مايو الماضي، ليكون سفيراً لعلامتها التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين المقبلين.

وكان صلاح قد أغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام ليثير الغموض، قبل أن يتم الكشف عن سر إغلاق حساباته.



