وزير الإعلام: زيارة البشير للدوحة لدعم العلاقات بين البلدين

أكد وزير الإعلام والاتصالات، بشارة جمعة أرور، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، على متانة العلاقات السودانية القطرية، وقابليتها للتطور في شتى المجالات، وأن العلاقة بين الخرطوم والدوحة لن تعكر صفوها أية متغيرات مهما كانت.

وأشار أرور وفقاً لـ”سوبتنك الروسية”، إلى أن زيارة الرئيس البشير للدوحة، تأتي في إطار دعم العلاقات بين البلدين، مؤكداً دور السودان في تحقيق السلام والاستقرار في المحيط العربي.

وكان السفير القطري في الخرطوم، عبدالرحمن بن علي الكبيسي، قد أكد وقوف الدوحة مع الخرطوم لتجاوز أزمته الاقتصادية.

وقال الكبيسي في تصريحات، صحفية، إن قطر تفتخر بعلاقتها مع السودان، واصفاً العلاقات السودانية القطرية بأنها تاريخية ومتطورة ومتجذرة، مؤكداً سعي بلاده لدفع هذه العلاقات إلى الأمام.

وأشار السفير القطري بحسب الشروق إلى اطمئنان الدوحة على الأوضاع الحالية في السودان، بعد التنوير الذي استعرضه لهم مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، مؤخراً خلال لقائه بسفراء الدول العربية المعتمدين في السودان.