العلماء المسلمين: يطالب الحكومة بعدم الاعتداء علي المتظاهرين

حذر "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" من وجود قوى متربصة امتطت ظهر الأحداث في السودان بغية تحقيق أجندات خاصة غير مطالب المحتجين، وتنتظر لحظة مناسبة لجر السودان إلى مستقبل مجهول يعصف بأمنه واستقراره، مطالباً بمحاسبة المتسببين في الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى التظاهرات.

وطالب الاتحاد في بيان له أمس الخميس، الحكومة بحماية حق التعبير السلمي، ومنع الاعتداء على المتظاهرين، والإسراع برفع المعاناة عنهم، ومعاقبة من وصفهم بـ"الفاسدين والمعتدين".

وناشد الجميع بعدم الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، والحفاظ على السلمي.

وأضاف بيان الاتحاد العالمي أن "السودان يمر بمنعطف كبير نتيجة أزمة اقتصادية خانقة، تمثلت في الغلاء الطاحن الذي تبدّى في شح النقود والوقود والخبز والدواء بشكل غير مسبوق، الأمر الذي فاق احتمال الناس وصبرهم، فخرجت جماهير منهم تعبر عن سخطها عما آلت إليه الأوضاع".

وأشار إلى أن "حق التعبير السلمي أمر كفلته الشريعة الإسلامية، وأقرته المواثيق الدولية والدساتير والقوانين"، محذراً من "إراقة الدماء والاعتداء على المتظاهرين السلميين"، وأكد "وجوب معاقبة كل من ثبت تورطه في إزهاق نفس معصومة، سواء كان من الجانب الحكومي، أو من جانب المتظاهرين، أو المندسين فيهم".